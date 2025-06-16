С 1 июля по 15 декабря на участке трассы М-7 «Волга» со 115-го по 118-й километр в Петушинском районе введут ограничения движения из-за планового ремонта дороги. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор

С 1 июля по 15 декабря на участке трассы М-7 «Волга» со 115-го по 118-й километр в Петушинском районе введут ограничения движения из-за планового ремонта дороги. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород». Во время ремонта дорожники снимут старое асфальтовое покрытие и покладут новый выранивающий слой асфальтобетона. В ходе реконструкции укрепят обочины,