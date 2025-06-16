В минувшие выходные специалисты вязниковской и гороховецкой спасательных станций искали туристов с двумя детьми. Семья уехала отдыхать на реку Лух и перестала выходить на связь. Судя по

В минувшие выходные специалисты вязниковской и гороховецкой спасательных станций искали туристов с двумя детьми. Семья уехала отдыхать на реку Лух и перестала выходить на связь. Судя по всему, близкие забеспокоились и вызвали помощь. Как рассказали в соцсетях службы ГО, ПБ и ЧС области, с пропавшими все хорошо. Туристы не могли никому позвонить или написать из-за