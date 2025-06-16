По информации Владимирстата, в регионе трудятся 5001 врач – немного больше, чем в прошлом году, но меньше, чем в 2022-м. Наибольшая потребность – в терапевтах (1287) и хирургах (577). Далее идут

По информации Владимирстата, в регионе трудятся 5001 врач – немного больше, чем в прошлом году, но меньше, чем в 2022-м. Наибольшая потребность – в терапевтах (1287) и хирургах (577). Далее идут педиатры (461), стоматологи (412) и акушеры-гинекологи (344). В то время как среднего персонала с каждым годом становится все меньше, зарплата, наоборот, увеличивается: у врачей