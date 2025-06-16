Во Владимире 21-летнего местного жителя заключили под стражу по подозрению в экстремистской деятельности. Он обвиняется в публичной пропаганде терроризма и разжигании ненависти в отношении

Во Владимире 21-летнего местного жителя заключили под стражу по подозрению в экстремистской деятельности. Он обвиняется в публичной пропаганде терроризма и разжигании ненависти в отношении других национальностей, сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области. По версии следствия, с 2022 по 2024 год подозреваемый размещал в социальной сети текстовые посты, видео и аудиоматериалы с оправданием терроризма,