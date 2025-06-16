Еще 12 человек получили ранения.

Сегодня ночью, 16 июня, в 02:32 на 290-м километре трассы М-7 в Вязниковском районе Владимирской области произошло крупное ДТП. Столкнулись рейсовый автобус, следовавший из Чебоксар в Москву, минивэн и два легковых автомобиля.К сожалению, авария не обошлась без жертв: 3 человека погибли, еще 12 получили ранения. Основной удар пришелся на пассажиров минивэна, где 10 человек пострадали, из них 3 скончались. Также пострадали водители легковых автомобилей. Пассажиры автобуса не пострадали.На месте происшествия работали сотрудники МЧС России, которые проводили деблокировку пострадавших из искореженного минивэна. В ликвидации последствий ДТП участвовали 8 спасателей и 3 единицы техники.