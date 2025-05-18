При помощи специальных устройств злоумышленники крали деньги у жителей нескольких регионов.

Сотрудники силовых ведомств задержали членов организованной преступной группы, которая занималась мошенничеством на территории нескольких регионов страны. Установлено, что злоумышленники также осуществляли свою деятельность и во Владимирской области, где, по оперативной информации, находилась одна из их баз.По данным предварительного следствия, ОПГ активно работала в период с сентября 2024 года по март 2025-го. Их махинации охватывали территорию Москвы, а также Московской и Владимирской областей.Оперативники совместно со следователями задержали 10 человек, причастных к деятельности банды. Однако предполагаемый организатор и руководитель этой преступной схемы в настоящее время всё ещё находится на свободе, его розыск продолжается.По сообщениям силовиков, участники этой группы использовали для своих махинаций так называемые сим-боксы – специальные устройства, которые позволяют одновременно использовать большое количество сим-карт, причём разных операторов связи.– При помощи этих уст­ройств, в том числе из-за рубежа, совершались массовые обзвоны граждан в различных регионах России с целью хищения их средств в крупном и особо крупном размерах путём обмана, а также рассылались ложные сообщения о минировании зданий с целью дестабилизации деятельности органов власти, – рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.Проще говоря, используя это оборудование, подозреваемые обманывали людей и забирали у них деньги. Кроме того, они распространяли ложную информацию о якобы готовящихся взрывах.Всего сотрудники правоохранительных органов изъяли 23 таких сим-бокса, более 1000 сим-карт, деньги, электронные носители информации и сотовые телефоны.Следователям удалось установить, что организатором преступного сообщества оказался 32-летний гражданин России. В настоящее время, по имеющейся информации, он находится за пределами РФ. Согласно данным, полученным в силовых структурах, скорее всего, злоумышленник сейчас прячется на территории Объединённых Арабских Эмиратов.Организатору обвинение предъявили заочно и уже выбрали меру пресечения. После задержания его немедленно отправят в следственный изолятор. Расследование этого уголовного дела всё ещё продолжается.Следователям и оперативникам предстоит установить других участников преступной схемы.За последнюю неделю апреля полицейские зарегистрировали 51 преступление, совершённое с использованием IT-технологий. В общей сложности владимирцы лишились более 29 миллионов рублей.29 апреля к стражам порядка обратилась 68-летняя жительница Мурома. Пенсионерка пояснила, что ей позвонили «сотрудник ФСБ» и сотрудник «Центрального банка». Они сообщили женщине, что якобы третье лицо пытается взять кредит на её имя, и, чтобы обезопасить деньги, женщине предложили перевести их на специализированный «безопасный счёт». В итоге у муромлянки украли более6 млн 720 тыс. рублей.30 апреля в ОМВД России по Собинскому району обратилась 48-летняя жительница одного из районных посёлков. Заявительница пояснила, что, поверив в возможность дополнительного онлайн-заработка на инвестиционной платформе, она перевела мошенникам в общей сложности 3 590 000 рублей, в том числе оформленных в кредит.В этот же день в УМВД России по городу Владимиру поступило заявление 85-летнего жителя региональной столицы. Неизвестный, используя мессенджер, под предлогом перевода денег на «безопасный счёт» завладел деньгами пенсионера в сумме 2 500 000 рублей.– Дистанционные преступники используют все возможные способы, чтобы завладеть деньгами потенциальных жертв. Наиболее распространёнными по-прежнему остаются такие преступные схемы, как «дополнительный заработок на инвестициях», «перевод денег на безопасный счёт», «звонок от сотрудника пенсионного фонда / правоохранительных органов / оператора связи», – уточнили в УМВД России по Владимирской области.С 1 сентября 2025 года в России, в том числе во Владимирской области, заработает новый механизм защиты от мошенников: граждане смогут наложить запрет на заключение договоров мобильной связи через «Госуслуги» или МФЦ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале, ссылаясь на принятый закон о противодействии кибермошенничеству.Володин также рекомендовал проверить количество зарегистрированных на своё имя SIM-карт с помощью сервиса на «Госуслугах» и поделиться этой информацией с близкими. Это поможет избежать финансовых потерь из-за действий злоумышленников.Мошенники часто используют номера, оформленные по чужим паспортным данным. С 1 апреля 2025 года в России действует ограничение: не более 20 SIM-карт на одного человека. Однако, по данным на начало года, почти 25 тысяч граждан превысили этот лимит, владея в сумме шестью миллионами номеров (в среднем это более 240 на человека).