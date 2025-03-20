Это станет возможным при решении вопросов с землями РЖД.

Глава округа Муром Евгений Рычков представил отчет о работе в 2024 году и планы на 2025 год перед депутатами окружного совета. Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, среди ключевых задач — разработка мастер-плана и генплана города на ближайшие 10-20 лет, а также вопросы благоустройства.Одной из амбициозных инициатив является удлинение набережной Оки до 5 километров, что станет возможным при решении вопросов с землями РЖД.Кроме этого, в планах увеличить количество студентов в городе и развивать сферы образования, медицины, культуры и спорта.