Главк МВД России по вопросам миграции проверил концертную деятельность Лаймы Вайкуле. Также полиция оценила законность ее пребывания на территории нашей страны.

Главк МВД России по вопросам миграции проверилконцертную деятельность Лаймы Вайкуле. Также полиция оценила законность ее пребыванияна территории нашей страны.В деле со скандальными высказываниями певицыо Крыме поставлена точка. Правоохранители никаких нарушений со стороны исполнительницыне обнаружили."Информация о возможных нарушениях установленногозаконодательством порядка пребывания в России, въезда в РФ и выезда из нее, а такжеосуществления трудовой деятельности гражданкой Латвийской Республики ЛаймойВайкуле не подтвердилась", – приводит сообщение ведомства телеканал . В МВДсчитают, что артистку не нужно наказывать, привлекая к административнойответственности за нарушение миграционного законодательства.Инициировал проверку в отношении Вайкуле руководитель рабочейгруппы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета примосковском ГУ МВД Александр Хаминский. Он заявил, что удовлетворен результатами."Я очень рад, что добросовестность и приверженность Вайкулеправовым ценностям оказались неизменны независимо от страны ее пребывания", – цитируетХаминского . Поего мнению, проделанная правоохранителями работа положит конец "истерии,устроенной в связи с недавними высказываниями певицы на пресс-конференции вОдессе".Напомним, ранее Лайма Вайкуле заявила, что ни за какие деньги непоедет выступать в Крым, потому что европейским гражданам это запрещено. Также исполнительницадобавила, что очень рада, что СССР распался.