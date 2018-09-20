Главк МВД России по вопросам миграции проверил
концертную деятельность Лаймы Вайкуле. Также полиция оценила законность ее пребывания
на территории нашей страны.
Главк МВД России по вопросам миграции проверил
концертную деятельность Лаймы Вайкуле. Также полиция оценила законность ее пребывания
на территории нашей страны.
В деле со скандальными высказываниями певицы
о Крыме поставлена точка. Правоохранители никаких нарушений со стороны исполнительницы
не обнаружили.
"Информация о возможных нарушениях установленного
законодательством порядка пребывания в России, въезда в РФ и выезда из нее, а также
осуществления трудовой деятельности гражданкой Латвийской Республики Лаймой
Вайкуле не подтвердилась", – приводит сообщение ведомства телеканал . В МВД
считают, что артистку не нужно наказывать, привлекая к административной
ответственности за нарушение миграционного законодательства.
Инициировал проверку в отношении Вайкуле руководитель рабочей
группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при
московском ГУ МВД Александр Хаминский. Он заявил, что удовлетворен результатами.
"Я очень рад, что добросовестность и приверженность Вайкуле
правовым ценностям оказались неизменны независимо от страны ее пребывания", – цитирует
Хаминского . По
его мнению, проделанная правоохранителями работа положит конец "истерии,
устроенной в связи с недавними высказываниями певицы на пресс-конференции в
Одессе".
Напомним, ранее Лайма Вайкуле заявила, что ни за какие деньги не
поедет выступать в Крым, потому что европейским гражданам это запрещено. Также исполнительница
добавила, что очень рада, что СССР распался.