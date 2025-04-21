Во Владимирской области в последнее время участились случаи пожаров в квартирных домах. Вчера вечером, 20 апреля, в Киржаче на Октябрьской улице загорелся двухэтажный деревянный заброшенный

Во Владимирской области в последнее время участились случаи пожаров в квартирных домах. Вчера вечером, 20 апреля, в Киржаче на Октябрьской улице загорелся двухэтажный деревянный заброшенный дом. Пожарным о возгорании сообщили в 18:10, рассказали в службе ГО, ПБ, и ЧС Карабаново. Судя по фото, огонь разгорелся в одной из квартир второго этажа. Большую часть дома удалось