АО «Транснефть-Верхняя Волга» за прошедший год провела диагностическое обследование 50 участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей протяженностью 2,8 тыс. км.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» за прошедший год провела диагностическое обследование 50 участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей протяженностью 2,8 тыс. км. Работы проходили по программе внутритрубной диагностики на территории Владимирской, Московской, Нижегородской, Ивановской, Тульской, Калужской, Рязанской областей, Чувашской Республики и Республики Марий Эл.Проведены обследования 18 участков магистральных нефтепроводов и 32 участка нефтепродуктопроводов, в том числе 13 резервных ниток подводных переходов через реки и малые водотоки.Применяемые внутритрубные инспекционные приборы позволяют эффективно обнаруживать все возможные типы дефектов трубопроводов - трещины, риски, потери металла, коррозию, расслоения, а также определять их местоположение и точный размер.Все данные будут использованы при формировании программы плановых ремонтных и профилактических работ на магистральных трубопроводах.Регулярное проведение обследования состояния производственных мощностей позволяет компании поддерживать высокий уровень надежности системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. Своевременные диагностические мероприятия обеспечивают поддержание безопасности эксплуатации, сведение к минимуму возможных повреждений, а также недопущение аварийных ситуаций.