Рабочие полностью заменили поврежденный участок теплотрассы.

В поселке Вольгинский Владимирской области завершены аварийные работы на трубопроводе, где . Сотрудники компании «Владимиртеплогаз» полностью заменили поврежденный участок теплотрассы, однако раскоп не будут закапывать до окончательной проверки надежности выполненных работ.По информации министерства ЖКХ Владимирской области, специалисты уже начали прогревать котел, и горячая вода в дома планируется к подаче сегодня в 17:00. Однако жителям стоит запастись терпением, так как полное возвращение горячей воды в квартиры ожидается не ранее семи вечера.