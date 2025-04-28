Более половины выявленных фальшивок составили купюры номиналом 5 тыс. рублей.

В период с января по март 2025 года банкиры во Владимирской области обнаружили 18 поддельных купюр, что на 5 меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было зарегистрировано 23 подделки. Более половины выявленных фальшивок составили купюры номиналом 5 тыс. рублей.Эксперты отметили, что общее количество подделок в стране снизилось: в 2011 году на миллион банкнот приходилось 17 подделок, а в 2024 году — всего одна. По словам Натальи Вербы, эксперта регионального отделения Банка России, улучшение ситуации свидетельствует о повышении качества защиты банкнот.В 2024 году во Владимирской области было зафиксировано 98 поддельных купюр, среди которых 60 составляли пятитысячные банкноты.