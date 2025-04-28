Камешковская центральная районная больница присоединилась к Всероссийской акции «Бессмертный автополк», посвященной 80-летию Великой Победы. Её задача — выразить признательность

Камешковская центральная районная больница присоединилась к Всероссийской акции «Бессмертный автополк», посвященной 80-летию Великой Победы. Её задача — выразить признательность поколению героев, которые, преодолевая невероятные трудности, смогли одержать победу над фашизмом. Владимир Клюшин застал Финскую войну, а потом вернулся оборонять Ленинград в составе 197-го стрелкового полка. Он родился 7 июля 1920 года в Камешково. За свои