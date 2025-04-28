У него был целый ряд «царских предшественников».

Собрание музея-заповедника «Александровская слобода» пополнилось еще одной книжной гравюрой – уже четвертой! «Эти рисунки-ксилографии имеют большое научное значение для исследования рукописи Травника-лечебника середины XVII века из нашей коллекции, судьба которого очень интересна. У него был целый ряд «царских предшественников». Первым в 1492 г. вышел немецкий медицинский справочник «Сад здоровья». В 1534 г. его перевел для великого князя Василия III личный врач – Николай Булев (родом из Любека, отсюда другое название этого перевода – Травник Любчанина). В 1616 г. рукопись вновь была переписана в Кремлевском Аптекарском приказе, но уже для молодого Михаила Федоровича Романова. Именно с этого экземпляра и был создан «музейный список» Травника. Сегодня мы обогащаем и дополняем информацию, которую удалось получить по нашему изданию. Фактически с приобретением гравюр начата иллюстративная «докомплектация» «слободского» лечебника для дальнейшего публичного представления», – рассказала хранитель коллекций музея-заповедника Елена Жесткова.Рассказ продолжает старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, член Археографической комиссии РАН Б.Н. Морозов: «Интересно, что для иллюстрирования вышеупомянутого Травника 1616 г. из Аптекарского приказа творчески использовались более совершенные и выразительные гравюры совершенно другого издания – труда известного итальянского ученого, врача и ботаника Маттиоли Пьетро Андреа. Его «Комментарии на шесть книг Педация Диоскорида о лекарственных веществах» могли попасть в Россию еще в эпоху Ивана Грозного. В «слободском» же списке Травника, носящего название «Благопрохладный вертоград здравию» иллюстрации отсутствовали вовсе».Тем более важным музейщики считают приобретение рисунков, которые в оригинале 1616 г. сопровождали данные тексты. Они являются ценнейшим источником русской книжной культуры XVI – начала XVII в. Обнаруженные Б.Н. Морозовым гравюры, ставшие теперь музейной собственностью, были напечатаны в составе двух изданий европейских «Комментариев» 1572 и 1604 гг. Они дают важную информацию для продолжения исследования темы русско-европейских контактов в области науки и культуры. Теперь в коллекции музея имеются рисунки к главам: «Огурцы», «Рябина», «Репа» и «Редька» с подробным описанием видов и целебных свойств. Последняя на сегодняшний день покупка – «Раѳфанусъ агрестисъ» – «Дикая ретка». Она описана в музейной рукописи в главе 434.На рисунке мы видим растение с листьями и удлиненным корнеплодом; внизу – текст на итальянском языке. Раскраска зеленой и коричневой красками. На обороте – рисунок трех похожих растений с листьями и корнеплодами, более узкими; внизу – окончание предыдущего текста. Это – редька другой разновидности.Борис Николаевич подытоживает: «Новое приобретение показывает, что на тот момент в Москве не было рукописи с уменьшенными гравюрами. Составителям пришлось копировать большой вариант русской редьки. Они сделали это очень тщательно. И копия такой гравюры продолжает храниться в Российском архиве древних актов. А музей-заповедник продолжит поиск и исследования бесценных сведений о средневековой медицине».