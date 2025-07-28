Регион будет находиться под влиянием теплого антициклона.

Жителей Владимирской области ожидает жаркая и сухая неделя. По синоптиков, с 28 июля по 3 августа регион будет находиться под влиянием теплого антициклона, который обеспечит преимущественно солнечную погоду без осадков.Температура воздуха будет постепенно повышаться. Уже в понедельник, 28 июля, столбики термометров достигнут +27°C. К середине недели, в среду и четверг (30 и 31 июля), ожидается до +29°C. Ночные температуры будут комфортными, в среднем около +15-18°C.На протяжении всей недели вероятность осадков составляет 0%, что означает стабильно ясную или малооблачную погоду. Ветер будет слабым, до 3 м/с. Атмосферное давление останется в пределах нормы, колеблясь в районе 745-751 мм ртутного столба.