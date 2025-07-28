На одном из блоков найден рисунок в виде четырехконечного креста.

В ходе археологических раскопок в Окском парке Мурома, на территории бывшей Воеводской (Кремлёвской) горы, где когда-то стоял Собор Рождества Богородицы, были сделаны значимые находки. Археологи обнаружили блоки-«квадры» древнего собора, который был разобран в 1939–1940 годах, а его колокольня взорвана в 1948 году.Эти каменные блоки были обнаружены в переотложенном состоянии, не входившем в основную кладку, но несут на себе следы инструментов, характерных для белокаменного зодчества Древней Руси конца XIV — середины XV веков. Размеры блоков варьируются, а их необработанные задние стороны указывают на методы соединения с другими камнями.На одном из блоков найден рисунок в виде четырехконечного креста, а на другом — два фрагмента штукатурки с остатками цветной фресковой росписи.Глава округа Муром Евгений Рычков отметил, что все найденные блоки и другие артефакты будут выставлены в обновленном Окском парке, пишет «».