Всплывшие проблемы были подтверждены в ходе «горячей линии».

29 января прокурор Иван Грибов сообщил, что во Владимирской области 13 тысяч льготников не получили необходимые медикаменты. Проблема обеспеченности лекарствами усугубляется тем, что в регионе постоянно появляются новые пациенты, нуждающиеся в медицинских препаратах.Всплывшие проблемы были подтверждены в ходе «горячей линии», где зафиксировано по пять жалоб из каждого района, наибольшее количество обращений поступило из Гусь-Хрустального — 44 вызова.Напомним, ранее мы писали, что