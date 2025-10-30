Специалисты службы уличного наружного освещения Центра управления городскими дорогами установили четыре новые железобетонные опоры на территории образовательного учреждения. На них

Специалисты службы уличного наружного освещения Центра управления городскими дорогами установили четыре новые железобетонные опоры на территории образовательного учреждения. На них разместили двенадцать современных светильников с газоразрядными натриевыми лампами. Специалисты ЦУГД заменили устаревший провод на новый провод СИП протяженностью около 860 метров. Модернизация уличного освещения началась и на улице Завадского. Сейчас сотрудники демонтируют старые опоры. Планируется