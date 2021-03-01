Сегодня, 1 марта, на маршрутах областного центра, изъятых у компании «АДМ», начали работу другие перевозчики.

Сегодня, 1 марта, на маршрутах областного центра, изъятых у компании «АДМ», начали работу другие перевозчики. Таково решение владимирской комиссии по организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования.Ожидание на остановках - получасовое, а иногда часовое (и это при недавних очень сильных морозах), переполненные автобусы, попасть в которые уже в середине маршрута нереально, полное отсутствие даже намёка на соблюдение социальной дистанции в салоне. Таковы «автобусные хроники» минувшего февраля. Жители Владимира в соцсетях замечают: терпение иссякло и просят навести порядок в сфере перевозок. Компания "АДМ", по сути, не выполнила обязательства по муниципальному контракту. В итоге с сегодняшнего дня маршруты 11С, 25 и 27 - будет обслуживать новый игрок- компания "ОКТО». «Владимирпассажиртрансу», в ведении которого уже маршрут №9, с сегодняшнего дня отходит и маршрут 14-ый. Пассажиры, конечно, ждут изменений. И одновременно продолжают жаловаться на качество уборки снега на дорогах. На отдельных участках снежные завалы были причиной огромных заторов.Екатерина Борисова, жительница г. Владимира: «Когда расчистят отрезок пути от поворота на микрорайон Пиганово до выезда из Юрьевца? В последнюю неделю там творится лютый трэш. 2-3 километра пути и люди стоят в часовой пробке».Изменилось ли ситуация на линиях? Почувствовали ли изменения пассажиры? Какой подвижной состав готовы вывести на маршруты те, кто обеспечивает перевозки сегодня? О путях выхода из «автобусного кризиса» во Владимире в следующих выпусках «Вестей».