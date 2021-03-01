В 2020 году во Владимирской области на обеспечение людей с ограниченными возможностями здоровья средствами реабилитации потрачен 391 млн рублей.

В 2020 году во Владимирской области на обеспечение людей с ограниченными возможностями здоровья средствами реабилитации потрачен 391 млн рублей. На 2021 год лимит расходов составляет 267,8 млн рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.Напомним, что в регионе проживает 123 тысяч инвалидов, из которых более 15 тысяч обеспечены креслами-колясками, протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми аппаратами, абсорбирующим бельём и подгузниками.«Также раждане с инвалидностью имеют право на получение лечения по профилю своего основного заболевания. Путёвки предоставляются в санатории Владимирской и соседних областей, а также в оздоровительные учреждения Краснодарского и Ставропольского краёв. В 2020 году путёвки получили 1485 человек», - добавили в пресс-службе Белого дома.