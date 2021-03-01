За не предоставление данных о втором паспорте 47-летней женщине грозит крупный штраф или исправительные работы.

За не предоставление данных о втором паспорте 47-летней женщине грозит крупный штраф или исправительные работы.В суд направлено уголовное дело по факту неисполнения требований миграционного законодательства, по статье "Не исполнение лицом установленной законодательством РФ обязанности по подаче в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Установлено, что обвинямая, являясь гражданкой Российской Федерации, 8 марта 2006 года приобрела гражданство государства Израиль и проживала в городе Хайфе. А 25 января 2014 года вернулась на территорию России и стала жить во Владимире. И августа 2014 года по август 2020 года, достоверно зная о своих обязанностях по уведомлению органов ФМС России о наличии у нее гражданства иностранного государства, с целью сокрытия данных сведений, не подала в уполномоченный орган соответствующее письменное уведомление.При этом от имеющегося у нее иностранного гражданства не отказалась и с заявлением о выходе из гражданства РФ не обращалась, в чем призналась.Ей может грозить наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до 400 часов.Уголовное дело будет рассмотрено мировым судом Ленинского района города Владимира.