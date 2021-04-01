По предварительным данным, водитель одного из автомобилей произвел выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с 4 автомашинами...
Сегодня по адресу: д.1/2 по Новинскому бульвару при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца, произошло столкновение 5 транспортных средств.
По предварительным данным, водитель одного из автомобилей произвел выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с 4 автомашинами.
В результате ДТП серьезно пострадала одна женщина-водитель, которую госпитализировали в медицинское учреждение.
В отношении предполагаемого виновника ДТП Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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