Владимирский филиал компании Т Плюс во время летнего ремонта теплосетей для обследования трубопроводов использует робота на дистанционном управлении. Он работает внутри коммуникаций, где ..

Владимирский филиал компании Т Плюс во время летнего ремонта теплосетей для обследования трубопроводов использует робота на дистанционном управлении. Он работает внутри коммуникаций, где выявляет дефекты и слабые места сетей.За неделю он обследовал 1700 метров магистральной теплотрассы на улице Стрелецкой, где диаметр трубы составляет 82 сантиметра. Общая стоимость работ составила 6,7 млн рублей.Техника изучила все неровности, вмятины, наличие коррозии и передала информацию оператору. Ноу-хау позволяет точечно ремонтировать коммуникации, без масштабных земляных работ. Напомним,что на реконструкцию теплосетей во Владимире в 2021 году потратят 550 млн рублей.