С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 170917 владимирцев.

Во Владимирской области на 1 октября выявлено 469 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 172 человек. Ещё 4 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 52 - в Ковровском, 12 - в Петушинском, 28 - в Кольчугинском, 10 - в Александровском, 17 - в Юрьев-Польском, 41 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в Собинском, 20 - в Киржачском, 22 - в Камешковском, 6 - в Меленковском, 5 - в Вязниковском, 18 - в Суздальском и 3 - в Селивановском районах, а также 18 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 170917 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 47194 заболевших во Владимире, 19959 - в Ковровском районе и 18566 - в округе Муром.