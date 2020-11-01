Регион продолжает противостоять опасной инфекции.

Во Владимирской области за минувшие сутки выявили еще 103 человек, зараженных коронавирусом, сообщили 1 ноября в пресс-службе Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Еще трое зараженных скончались от осложнений, вызванных ковидом, несмотря на все усилия медиков по их спасения. А 58 человек выздоровели и выписались.С начала пандемии в области вирус выявили в общей сложности уже у 9710 человек. Из них 267 умерло от осложнений, вызванных инфекцией. Выздоровело 6973 человека.Ситуация с коронавирусом в регионе оценивается как непростая, напряженная. Власти увеличивают в больницах коечный фонд ля пациентов с ковид-19, перепрофилируют ряд медучреждений под ковидные госпитали. Кроме того, в области ужесточают контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима.