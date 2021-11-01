Крупный улов муромской полиции. В гараже у местного предпринимателя обнаружили 145 тысяч пачек контрафактных сигарет. Региональный Следком возбудил уголовное дело на 36-летнего бизнесмена.

Крупный улов муромской полиции. В гараже у местного предпринимателя обнаружили 145 тысяч пачек контрафактных сигарет. Региональный Следком возбудил уголовное дело на 36-летнего бизнесмена. По версии следствия, около полугода закупал в Интернете контрафактные сигареты, которые не были промаркированы федеральными специальными марками. Товар обвиняемый хранил в гараже и на арендованном складе. Сотрудники МО МВД России «Муромский» 08