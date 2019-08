Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на этапе Формулы-1 в Венгрии. Британец на трассе Хунгароринг преодолел 41 круг, в лучшим из них показал время – одна минута 17,233 секунды.

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на этапе Формулы-1 в Венгрии. Британец на трассе "Хунгароринг" преодолел 41 круг, в лучшим из них показал время – одна минута 17,233 секунды.Вторым стал голландец из "Ред Булла" Макс Ферстаппен (+0,165), а замкнул тройку лидеров Себастьян Феттель (+0,166) из "Феррари". Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят показал 13-й результат, опередив на одну позицию своего партнера по команде Алекса Албона.CLASSIFICATION: END OF FP1Lewis Hamilton ends the first session fastest at the Hungaroring, closely followed by Max Verstappen and Sebastian Vettel