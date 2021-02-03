По заключению экспертов, она не осознавала характер, общественную опасность своих действий и не могла руководить ими.

Во Владимирский областной суд направлено постановление о применении принудительного лечения к женщине, обвиняемой вПо версии следствия, она подошла к спящему сыну и зарезала его ножом.В пресс-службе прокуратуры Владимирской области уточнили, что у женщины диагностирована «параноидная шизофрения». Психическое расстройство и привело к тому, чтоПо заключению экспертов, она не осознавала характер, общественную опасность своих действий и не могла руководить ими.