По заключению экспертов, она не осознавала характер, общественную опасность своих действий и не могла руководить ими.
Во Владимирский областной суд направлено постановление о применении принудительного лечения к женщине, обвиняемой в
По версии следствия, она подошла к спящему сыну и зарезала его ножом.
В пресс-службе прокуратуры Владимирской области уточнили, что у женщины диагностирована «параноидная шизофрения». Психическое расстройство и привело к тому, что
По заключению экспертов, она не осознавала характер, общественную опасность своих действий и не могла руководить ими.