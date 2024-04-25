Футбольный клуб Муром на выезде обыграл вторую команду Краснодара Уже на четырнадцатой минуте...

Футбольный клуб "Муром" на выезде обыграл вторую команду "Краснодара"Уже на четырнадцатой минуте хозяева остались в меньшинстве. За фол последней надежды был удалён голкипер "Краснодара-2".Тем не менее в конце первого тайма "быки" вышли вперёд. Григорий Жилкин красивым ударом поразил левую девятку. Драматичная развязка произошла в самом конце встречи. Сначала муромляне поразили ворота хозяев с углового.Отличился Владимир Козлов. А на четвертой добавленной минуте Артур Мурза вернул должок краснодарцам, не менее красивым ударом поразив все тот же левый угол.1-2- очередная волевая победа футболистов с берегов Оки. По итогам тура, "Муром" с двенадцатью очками поднялся на четвертое место. Но плотность в середине таблицы очень высокая - разница с девятым местом всего три очка. В воскресенье наша команда будет принимать волгоградский "Ротор".Евгений Перевертайло, главный тренер ФК "Муром":- Конечно, мы довольны результатом. Ясно, что нам надо анализировать каждый матч- и атаки и оборонительные действия, переходные фазы и так далее, стандарты. Работы много.