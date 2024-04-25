Футбольный клуб Муром на выезде обыграл вторую команду Краснодара
Уже на четырнадцатой минуте...
Футбольный клуб "Муром" на выезде обыграл вторую команду "Краснодара"
Уже на четырнадцатой минуте хозяева остались в меньшинстве. За фол последней надежды был удалён голкипер "Краснодара-2".
Тем не менее в конце первого тайма "быки" вышли вперёд. Григорий Жилкин красивым ударом поразил левую девятку. Драматичная развязка произошла в самом конце встречи. Сначала муромляне поразили ворота хозяев с углового.
Отличился Владимир Козлов. А на четвертой добавленной минуте Артур Мурза вернул должок краснодарцам, не менее красивым ударом поразив все тот же левый угол.
1-2- очередная волевая победа футболистов с берегов Оки. По итогам тура, "Муром" с двенадцатью очками поднялся на четвертое место. Но плотность в середине таблицы очень высокая - разница с девятым местом всего три очка. В воскресенье наша команда будет принимать волгоградский "Ротор".
Евгений Перевертайло, главный тренер ФК "Муром":
- Конечно, мы довольны результатом. Ясно, что нам надо анализировать каждый матч- и атаки и оборонительные действия, переходные фазы и так далее, стандарты. Работы много.