Не все из них перенесут болезнь спокойно

Директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мозалёв, отвечая на вопрос «ГТРК-Владимир», сделал неутешительный прогноз, относительно того, как в регионе пройдёт пандемия коронавируса.По словам Мозалёва, в ближайшие три месяца COVID-19 могут заразиться около 10 тысяч жителей Владимирской области. Если 80% из них должны перенести болезнь спокойно, то оставшиеся 20% столкнутся с проблемами в виде аппарата искусственной вентиляции.Несмотря на заявления о том, что регион готов к борьбе с коронавирусом, врачи заявляют, что всё во многом зависит от самих жителей. Если каждый будет соблюдать режим самоизоляции, а также помнить о мерах предосторожности, то всё может закончиться куда быстрее и безболезненнее.Напомним, во Владимирской области был введён режим всеобщей самоизоляции, запрещающий покидать дома без необходимости. На 3 апреля в регионе зарегистрировано 3 случая заражения COVID-19, один из них – летальный.