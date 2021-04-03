Говорят, они прибыли к нам с другой планеты.

Мы продолжаем знакомить вас с загадочными грациозными созданиями, которые, говорят, прибыли с другой планеты. Юлия Болдина - о пришельцах с экзотической внешностью.Гибкость и грация в каждом движении. Вот истинное описание канадских сфинксов. А за большие уши, выразительные глаза и многочисленные складки на коже их прозвали инопланетянами. У Яны Рябовой в квартире живут восемь кошек этой породы.- У меня были дворовые кошки, а у мамы моей шотландская. Это, конечно, немножко другое. Они из другого разряда. Если кто-то хоть раз заводят породу канадский сфинкс, то они потом другую породу не будут выбирать. Это любовь на всю жизнь.Сфинксы - одна из самых интересных пород. Но, если вы думаете, что происхождение напрямую связано с Египтом, то вы удивитесь. Эти чудные кошки прибыли вовсе не из страны пирамид, а из Канады. Там более 50 лет назад, у самой обычной кошки родился голый котенок. Однако, закрепить эту генетическую особенность удалось спустя несколько лет. И такой вид обрел огромную популярность. Но особенной породе-особое внимание.- У канадского сфинкса температура тела 40 градусов. Они очень горячие, это похоже на грелку. У нас дома тепло, и ей не требуется дополнительная одежда. Если дома прохладно, то они любят потеплее. На них продается специальная одежда в магазинах. Особенности ухода .В отличие от других кошек, их нужно мыть. Чистить уши. Уши у них большие и пачкаются быстро. Глаза обязательно протирать, особенно, у маленьких котят. У них нет ресничек. Глаза не защищены и грязь постоянно скапливается.Канадских сфинксов считают самыми преданными и умными кошками в мире. Заводчики, когда говорят о характере этих питомцев, то описывают поведение ближе к собачьему. Это связано с тем, что питомцы почти не могут жить без человека. В свою большую семью они приняли и нашего оператора.- Она любит спать с нами. У нее даже лежанки своей не было, она всегда с нами на диване, на подушечке, под одеялком. За одну ночь она поспит со всеми. Но если нас нет, то она очень скучает. Мы редко выходим из дома, но если выходим, она ложиться спать до того момента пока мы не пришли. Поэтому, кто будет заводить канадских сфинксов им нужен компаньон: собачка, кошечка или кто-то просто рядом находился.Эти кошки очень озорные и игривые. Но все же лежать на коленях хозяина им нравится больше. Такая кошачья медитация очень успокаивает, уверяет Яна. Так что, если вы ищите нежного и верного друга, которого не нужно расчесывать, присмотритесь к канадскому сфинксу.Юлия Болдина, Александр Голубев«Вести-Владимир»