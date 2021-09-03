Пожарным удалось отстоять соседние строения. Ночь 3 сентября в городе Киржач загорелся частный дом на улице Рябиновой. Пожарные прибыли на место оперативно, но дом горел по всей площади

Пожарным удалось отстоять соседние строения. Ночь 3 сентября в городе Киржач загорелся частный дом на улице Рябиновой. Пожарные прибыли на место оперативно, но дом горел по всей площади огромным костром. Пламя могло перекинуться на соседние постройки. Пожарные локализовали огонь и ликвидировали возгорание на 120 квадратных метрах. Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество дома. В итоге