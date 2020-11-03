Собор, построенный внуком Юрия Долгорукого, нуждается в ремонте.

Реставрация Георгиевского собора в Юрьев-Польском обойдётся в 120 миллионов рублей, пишет ТАСС со ссылкой на главного архитектора научно-реставрационных проектных мастерских Сергея Куликова.«По контракту доработка ПСД была выполнена ещё весной. Результаты одобрил научно методический совет при Минкульте», - добавил Сергей Куликов.Речь идёт о реставрационных, консервационных работах по камню, очистке приведению в порядок и решению вопросов обеспечения инженерной и технологической устойчивости храма.Отметим, что сегодня объект не отапливается. Весной на полу стоит вода. В последний раз, деньги, выделенные Министерством культуры, 24 млн рублей, ушли на геодезию и геологию.Георгиевский собор построен в 1230 году и считается одной из главных достопримечательностей Юрьева-Польского. Он возведён внуком Юрия Долгорукого – князем Святославом Всеволодовичем. Как считают историки – это был последний храм, построенный до нашествия на Русь «Золотой орды».