На эти цели потрачено порядка 15 миллионов рублей.

Возле снесённых гаражей на улице Соколова-Соколенка во Владимире появляются тротуары и велодорожки. Одним словом – мэрия благоустраивает территорию. Отметим, что перед началом работ проект владимирских архитекторов получил одобрение 85% горожан, участвовавших в голосовании.Пешеходные дорожки заасфальтированы, установлены бордюры и уличное освещение.На эти цели потрачено порядка 15 млн рублей. В администрации города отмечают, что жалоб со стороны жителей на подрядчика не поступает.Сдача объекта затянулась. Первоначально работы должны были завершиться в конце лета, но сообщается, что открыть обновлённую улицу планируют до конца текущей недели.