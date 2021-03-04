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<a href="https://33live.ru/novosti/04-03-2021-muzhskoe-zdorove-urologicheskie-zabolevaniya-i-problemy-v-intimnoj-sfere.html" target="_blank">Мужское здоровье: урологические заболевания и проблемы в интимной сфере</a> - Сегодняшняя тема – урологические заболевания. Обсудим проблемы, о которых мужчины стесняются рассказывать. У нас в студии врач-уролог-андролог 5 больницы города Владимира Артём Андреевич