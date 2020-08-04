В ходе мероприятия, проведенного ГИБДД Москвы во всех округах столицы, сотрудниками Госавтоинспекции города Москвы было выявлено 2285 нарушений...

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудники столичной Госавтоинспекции проверили соблюдение Правил дорожного движения пешеходами и водителями.В ходе мероприятия, проведенного ГИБДД Москвы во всех округах столицы, сотрудниками Госавтоинспекции города Москвы было выявлено 2285 нарушений. Из них 1129 допущено водителями, которые не уступили дорогу пешеходам, а также 1156 нарушений Правил дорожного движения выявлено со стороны пешеходов.Сотрудники дорожно-патрульной службы особое внимание уделили таким нарушениям как переход улицы в неположенном месте, на красный сигнал светофора и перед близко идущим транспортом. С юными пешеходами, а также с их родителями были проведены разъяснительные беседы.Сотрудники ГИБДД напомнили водителям о необходимости быть внимательнее к пешеходам, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, в особенности в местах, где возможно неожиданное появление детей.Госавтоинспекция города Москвы призывает всех участников дорожного движения проявлять уважение на дорогах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81