Она помогла строительной фирме на торгах

СледКом РФ по Владимирской области совместно с ФСБ и УМВД России по Владимирской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора Департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области Оксаны Власенко, подозреваемой в получении взятки в особо крупном размере.По информации пресс-службы СК РФ по Владимирской области, в 2019 году она помогла строительной фирме выиграть на торгах по строительству социального объекта в рамках реализации нацпроекта контракт на сумму более 68 млн рублей. За это генеральный директор фирмы заплатил ей 1,5 млн рублей. Власенко задержали при получении второй части взятки в размере 1 млн 100 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.