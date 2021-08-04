В регионе открылась первая Детская благотворительная школа колокольного звона в селе Ельцы Киржачского района. Она уже ждёт первых звонарей.

В регионе открылась первая Детская благотворительная школа колокольного звона в селе Ельцы Киржачского района. Она уже ждёт первых звонарей.- Дорогие друзья! Смотрите, какая красота у нас получилась. На фоне бездонного неба стоит наша учебная колоколенка - Детская школа колокольного звона.В школе уже появился детский тренажёр колокольного звона и чудесная звонница. Осталось оформить фундамент, провести освещение и сделать отопление. В строительстве помогали неравнодушные жители. , основателем стала Арина Серавкина, хозяйка приюта "Мамин домик" в Киржаче. Она обучилась колокольному звону сама и решила дать такую возможность детям из приюта, многодетных семей и с ограниченными возможностями.