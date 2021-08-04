2 августа был подписал указ о награждении ряда медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Владимирской области медалью Орлова «За медицинскую доблесть» за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни и здоровья.

2 августа был подписал указ о награждении ряда медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Владимирской области медалью Орлова «За медицинскую доблесть» за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни и здоровья.Медали Орлова «За медицинскую доблесть» удостоены:− Абатнина Татьяна Викторовна, Аль Хамдан Субхи, Бандурина Мария Владимировна, Баринова Надежда Борисовна, Бубочкина Галина Анатольевна, Дементьева Елена Хароновна, Миронова Любовь Суреновна, Платонова Лариса Александровна, Сазанова Надежда Дмитриевна, Сняткова Галина Александровна, Степченкова Наталья Ивановна, Тарантова Людмила Дмитриевна, Фадеева Валентина Борисовна (Александровская районная больница);− Арефьева Ульяна Игоревна, Бочкарёва Елена Михайловна, Ганина Елена Владимировна, Минеева Надежда Юрьевна (посмертно), Панов Виталий Витальевич, Шабалина Елена Викторовна (Меленковская центральная районная больница);− Арсентьева Галина Викторовна, Виноградова Анна Сергеевна, Гарина Людмила Львовна, Жеглова Марина Витальевна, Полубкова Елена Николаевна, Ратникова Алёна Валерьевна, Семёнова Ирина Борисовна, Середа Анна Валентиновна, Тимофеева Виктория Васильевна, Угарова Елена Станиславовна, Чернигина Наталья Николаевна, Юдина Любовь Анатольевна (Гороховецкая центральная районная больница);− Ванин Валерий Аркадьевич, Голяков Сергей Николаевич, Ершова Надежда Сергеевна, Жесткова Елена Юрьевна, Козырева Ольга Николаевна, Полковникова Оксана Сергеевна (Муромская станция скорой медицинской помощи);− Добрынина Ольга Геннадьевна (городская больница г. Гусь-Хрустальный);− Ломыш Сергей Николаевич − врач-анестезиолог-реаниматолог;− Минервин Алексей Юрьевич, Морозова Наталья Григорьевна, Суныгина Наталья Станиславовна, Тихонов Сергей Иванович, Фадеева Ольга Васильевна, Шимаханова Карина Вячеславовна (Муромская городская больница № 3);− Митрофанов Дмитрий Валентинович (инфекционный госпиталь Городской больницы № 6 г.Владимира);Медаль в честь хирурга Николая Орлова «За медицинскую доблесть» учреждена во Владимирской области в конце 2020 года. В этом году медали в борьбе с коронавирусом удостоены почти 4 сотни медиков региона.Напомним, что Николай Алексеевич Орлов родился в 1874 году в селе Аньково Владимирской губернии в семье священника. Окончил медицинский факультет Томского университета. С 1903 года жил во Владимире. В годы Первой мировой войны был главным врачом и хирургом эвакуационного госпиталя Земского союза. В 1930-е годы при его участии во Владимире был открыт пункт переливания крови и онкологический пункт. Доктор провёл множество сложных хирургических операций. С 1950 года одна из улиц Фрунзенского района областного центра носит имя хирурга Орлова.