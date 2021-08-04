Наша съемочная группа только что вернулась из Коврова, где вчера на Социалистической улице едва не сгорел четырехэтажный жилой дом.

Наша съемочная группа только что вернулась из Коврова, где вчера на Социалистической улице едва не сгорел четырехэтажный жилой дом. Довоенный памятник стиля конструктивизм.Что пережили его жители в те страшные часы? Как они видет свою дальнейшую жизнь? Какие есть варианты с расселением пострадавших? И с восстановлением исторического здания?Смотрите репортаж "Вестей" в итоговом выпуске новостей сегодня в 21.05Напонмним, что по предварительным данным, пожар накануне одного из жителей, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области. Также известно, что этот 45-летний мужчина сам пострадал от огня и дыма.