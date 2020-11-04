В день народного единства общеросийский народный фронт поздравляет россиян песней Катюша.

В день народного единства общеросийский народный фронт поздравляет россиян песней Катюша. Присоединились к акции и владимирские активисты.Они записали «Катюшу» с участием танцевального коллектива ДК Малыгино и солистками Анастасией Степановой и членом регионального ОНФ Натальей Баранковой . Эта песны - один из символов великой Отечественной войны. Музыку написал Матвей Блантер, стихи - Михаил Исаковский. Сегодня, в день народного единства, песня звучит на разных языках - на Мамаевом кургане в Волгограде, в Алании и Тыве, на Камчатке и в Ставропольском крае.