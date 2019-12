На западе Лондона произошел крупный пожар: в районе Брентфорд загорелось складское помещение, и огонь перекинулся на ближайшую гостиницу. На место происшествия выехали 15 пожарных машин и около сотни человек личного состава. Из отеля эвакуировали 160 человек.

На западе Лондона произошел крупный пожар: в районе Брентфорд загорелось складское помещение, и огонь перекинулся на ближайшую гостиницу. На место происшествия выехали 15 пожарных машин и около сотни человек личного состава.Возгорание произошло среди ночи. Из отеля эвакуировали порядка 160 человек, сообщает BBC News. По словам одного из постояльцев, он сперва подумал, что тревога была ложной."Мы подумали, что это розыгрыш – может, какие-то парни перебрали эля, но оказалось, что это не так. Мы спустились и вышли на улицу, и увидели, что складское помещение охвачено огнем. Все выбрались из здания достаточно быстро, все были в порядке, только немного устали и замерзли", – рассказал он.Эвакуированным предоставили автобус, в котором можно было погреться, поскольку многие не успели взять теплую одежду, когда покидали свои номера. Официальных сообщений о пострадавших не поступало. О причине пожара пока также не сообщалось.Фотографии с места событий опубликовали в Twitter представители лондонской пожарной службы.We've completed our search of the hotel. Around 160 guests & staff evacuated the building. There's no reports of any injuries. Firefighters continue to work hard in challenging conditions to bring the blaze under control https://t.co/KK5v6zXYHt pic.twitter.com/ndm6DRGkqn— London Fire Brigade (@LondonFire) 4 декабря 2019 г.