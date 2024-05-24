Во Владимирской области отметили День Славянской письменности и культуры
Во Владимире прошел...
Во Владимирской области отметили День Славянской письменности и культуры
Во Владимире прошел праздничный хоровой концерт.
По пешеходной Георгиевской разливаются голоса хора суздальского Спасо-Евфимиевого монастыря. Этот праздник - основа основ, - говорит замминистра культуры - Елена Соскова.
Елена Соскова, заместитель министра культуры Владимирской области:
- В начале было слово. Мы должны не просто красиво говорить, и в песнях не просто должно звучать слово, должна звучать мысль, и этой мысли учит нас музыка, поэтому частью праздника является хоровая ассамблея.
На празднике собрались хоровые коллективы образовательных учреждений региона. В этом году у концерта новый формат. Музыканты делятся друг с другом своим репертуаром. Стало больше русской - духовной - музыки.
Анастасия Старчак, преподаватель Владимирского областного музыкального колледжа имени А.П. Бородина:
- Я думаю, что этот праздник хоровой музыки просто необходим для нашего подрастающего поколения. Опять же, - это духовно-нравственные ценности, отчасти патриотическое воспитание, я думаю, что это просто прекрасно, что проходят такие замечательные концертные программы - в нашем регионе.
Гости праздника могли принять участие в творческих мастер-классах и в конкурсах на знание славянской культуры. Организаторы говорят: если музыка и слово отозвались в сердцах молодежи, - цель достигнута.
Федор Лалакин, Андрей Беляков "Вести-Владимир".