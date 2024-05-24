Двухлетний ребенок выпал из окна дома с высоты второго этажа. Это произошло в Струнино (Александровский район). Мальчик был в тяжелом состоянии – ему диагностировали черепно-мозговую

Двухлетний ребенок выпал из окна дома с высоты второго этажа. Это произошло в Струнино (Александровский район). Мальчик был в тяжелом состоянии – ему диагностировали черепно-мозговую травму. Об этом рассказали в пресс-службе ОДКБ. Врачи Александровской больницы обратились за помощью к медикам областной детской клинической больницы. Владимирские врачи неоднократно приезжали в Александров для консультаций и согласования тактики