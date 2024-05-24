Последний звонок прозвенел для выпускников владимирских школ В областной столице праздник прошел...

"Последний звонок" прозвенел для выпускников владимирских школВ областной столице праздник прошел в Центральном парке. Слово - Марии Артес.Символ начала большого и интересного пути для полутора тысяч владимирских выпускников. Этот момент, говорят ребята, - останется в памяти на всю жизнь.Екатерина Гузеватенко, выпускница 25 школы г. Владимира:- На самом деле, очень грустно. Вот эти все воспоминания будут, конечно, ностальгирующими. Школа - это для меня особое место, потому что я познакомилась здесь с моей лучшей подружкой.Мария Артес, корреспондент:- Миг между детством и взрослой жизнью. Сегодня владимирские выпускники стали чуточку взрослее. Впереди их ждут экзамены. И к ним они готовы!Девиз выпускников - ни шагу назад, только вперед.Матвей Кашицын, выпускник 25 школы г. Владимира:- На будущее - планы только грандиозные, смотреть в будущее и улыбаться.Артем Афанасьев, выпускник школы №1:- Всегда развиваться. Не стоять на месте. И прислушиваться к советам старших.Школа - это не только знания. Это место, где встречают друзей на всю жизнь. Школа соединяет сердца. Никита и Анастасия познакомились в гимназии и во взрослую жизнь отправляются вместе.Никита Новгородов, выпускник 39 гимназии г. Владимира:- Когда была тренировка, она мне написала "как дела?". Как тренировка прошла, все такое.Анастасия Мещанкина, выпускница 39 гимназии г. Владимира:- Вот, как-то завязалось, закрутилось, поняли, что много общего. Все так и началось.Никита Новгородов, выпускник 39 гимназии г. Владимира:- Завертелось, закрутилось...Учителя выпускают своих птенцов в свободный полет. Говорят: прощаться всегда грустно. В своих учеников они верят.Светлана Сильянова, заместитель директора по воспитательной работе, школы № 24 г. Владимира:- Я считаю, что мы сможем удачно сдать ЕГЭ. Потому что мы очень готовились. Рядом со мной два будущих золотых медалиста. В добрый путь, ребята, я вас люблю!Ребята из 39-ой гимназии в последний день учебы в школу пришли в белых футболках. Учителя оставили на них пожелания и напутствия.Арина Телятникова, выпускница 39 гимназии:- Как аукнется, так и откликнется. Другой девочке она пожелала подольше спать, потому что она постоянно учила алгебру. Остальным она пожелала хорошего поступления, любви и всего такого.Глава города Дмитрий Наумов и замгубернатора Владимир Куимов поздравили ребят и вручили лучшим школам областного центра денежные сертификаты.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- В этом году в июне, я думаю, мы сделаем совместный большой праздник, областной, городской, именно посвященный Дню Молодежи. Это очень хорошая локация. Площадка.Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:- Отдельно приняты дополнительные меры безопасности, как и на местах проведения мероприятия, так и по всему городу.И, традиционный, последний школьный танец...Небольшой перерыв в череде испытаний. Уже на следующей неделе выпускникам и будущим абитуриентам предстоит снова сдавать экзамены.Мария Артес, Илья Хлудов "Вести-Владимир".