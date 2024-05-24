Опасную постройку на 2-ой Никольской сотрут с лица земли. Такое решение вынес Октябрьский районный суд. Дом № 18 обрушился прямо на тротуар в марте прошлого года. На его месте остались
Опасную постройку на 2-ой Никольской сотрут с лица земли. Такое решение вынес Октябрьский районный суд. Дом № 18 обрушился прямо на тротуар в марте прошлого года. На его месте остались развалины. Развалюха принадлежит частной компании «Гарант Инвест». Ранее администрация города направляла собственнику здания письмо с требованием снести ветхое здание. Татьяна Логинова, старший помощник прокурора области