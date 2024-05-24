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<a href="https://33live.ru/novosti/24-05-2024-vo-vladimire-staryj-dom-na-2-oj-nikolskoj-sotrut-s-lica-zemli.html" target="_blank">Во Владимире старый дом на 2-ой Никольской сотрут с лица земли</a> - Опасную постройку на 2-ой Никольской сотрут с лица земли. Такое решение вынес Октябрьский районный суд. Дом № 18 обрушился прямо на тротуар в марте прошлого года. На его месте остались