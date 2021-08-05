О необычных гостях во Владимирской области. Пользователи соцсетей публикуют фото богомолов.

О необычных гостях во Владимирской области. Пользователи соцсетей публикуют фото богомолов.Кто-то встретил их на улице, к кому-то они залетели в дом. Кстати, несмотря на то, что большая часть разновидностей богомолов имеет крылья, по прямому назначению их используют только самцы.Эти насекомые распространены практически по всей планете, но на территориях тропиков и субтропиков, поэтому для нашего региона - это редкий гость. Возможно, на их появление повлияла сильная жара , также пользователи предполагают, что их могли завести вместе с южными фруктами и овощами.