Ребятам были вручены сладкие гостинцы и световозвращающие элементы.

Сотрудники полиции Петушинского района вместе с Общественным советом и Советом ветеранов приняли участие в традиционной Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз».Как сообщает пресс-служба УМВД региона, соблюдая необходимые ограничения, они посетили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.Ребята с радостью встретили гостей, прочитали им новогодние стихи и спели песни.Детям напомнили о правилах безопасного поведения дома и на улице во время зимних каникул.Ребятам были вручены сладкие гостинцы и световозвращающие элементы.