Чуть не отдала все сбережения. Владимирская пенсионерка попалась на удочку мошенников. В конце января в отделение одного из банков обратилась женщина и попросила снять с накопительного

Чуть не отдала все сбережения. Владимирская пенсионерка попалась на удочку мошенников. В конце января в отделение одного из банков обратилась женщина и попросила снять с накопительного счета 1 миллион рублей. Она заметно нервничала, что насторожило менеджера. Сотрудница решила сообщить об этом полицейскому. В разговоре с ним старушка призналась, что накануне ей поступил странный звонок. Мужчина