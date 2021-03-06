На посту даже в нерабочее время. Инспектор ДПС Игорь Самойленко помог вернуть жительнице областного центра украденные вещи и задержать грабителя.

На посту даже в нерабочее время. Инспектор ДПС Игорь Самойленко помог вернуть жительнице областного центра украденные вещи и задержать грабителя.Происшествие случилось в подъезде потерпевшей, пока та проверяла почтовый ящик, неизвестный воспользовался моментом и стащил сумку.Сама догнать грабителя женщина не смогла и обратилась к прохожим. Оказавшийся рядом Игорь Самойленко, у которого в этот день был выходной, среагировал моментально. Полицейский догнал мужчину и удерживал его до прибытия сотрудников следственно-оперативной группы.